الإمارات تسجل 4 وفيات و1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 542 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1292 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 154 ألفا و101 حالة.



ولفت البيان إلى أن 890 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 145 ألفا و537 حالة.



وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 116 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.