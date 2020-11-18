 أستراليا تفرض إغلاقا صارما في جنوب البلاد بسبب تفش مفاجئ لكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 8:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أستراليا تفرض إغلاقا صارما في جنوب البلاد بسبب تفش مفاجئ لكورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 8:40 ص

 بعد مضي سبعة أشهر على عدم تسجيل حالات انتقال للإصابة بكورونا في المجتمع، ستضطر السلطات الأسترالية إلى فرض إغلاق صارم في ولاية ساوث أستراليا بجنوب البلاد لمدة ستة أيام بسبب تفش مفاجئ للفيروس، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية، ستيفن مارشال اليوم الأربعاء.

وقال مارشال للصحفيين: "اعتبارا من منتصف الليل نحتاج من مجتمعنا التوقف عن النشاط لمدة ستة أيام".

وأضاف: "سيتم تطبيق سلسلة من القيود واسعة النطاق للحد بشكل كبير من التنقل في المجتمع لوقف الانتشار ، والقضاء على هذا الفيروس".

وسجلت الولاية البالغ عدد سكانها حوالي 7ر1 مليون شخص حالتي إصابة جديدتين يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 22 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك