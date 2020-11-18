انتهاء معاينة مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام: الجاني سدد 14 طعنة لوالدته وشقيقه وحاول قتل طفل رضيع

انتهت النيابة العامة بجنوب الجيزة من مناظرة جثة سيدة ونجلها بعد قيام الابن بالتعدي عليهم بالطعن بسكين المطبخ وشرع في قتل زوج شقيقته ونجلها الرضيع داخل العقار رقم "414 ن" بشارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام.



وأمرت النيابه بايداع الجثامين لمشرحة زينهم وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم التي أودت بحياتهم، واستمعت النيابه إلي أقوال الجيران وشقيقة القاتل التي شاهدت الواقعه منذ البداية.



وتبين أن القاتل سدد 4 طعنات لوالدته في رقبتها واثنين في مناطق متفرقه من الجسم، في حين طعن شقيقه بـ8 طعنات نافذة في مناطق متفرقه بالجسم أودت بحياته في الحال.

والقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض علي شاب لاتهامه بقتل والدته وشقيقه وحاول في قتل زوج شقيقته بمنطقة حدائق الأهرام.

كان العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم تلقي إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل عائلية بشارع الجيش، وكشفت المعاينة الأولية اعتداء شاب بسكين المطبخ على والدته وشقيقه ما أسفر عن مقتلهما وعندما حاول زوج شقيقته التدخل لوقف المذبحة انهال عليه المجني عليه بالضرب بسكين المطبخ محاولا قتله هو الاخر مما تسبب في إصابته بجروح بالغه نُقل علي اثرها إلى مستشفى الهرم للعلاج.

أكدت التحريات الأوليه التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي نتج عنه ارتكاب الجريمة.



وأضافت التحريات أن المتهم دخل في حالة هياج شديد قضي خلالها علي أفراد والدته واخيه في وقت لم يزيد عن 5 دقائق وسط ذهول سكان العقار، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها كاملة وانتقلت النيابة العامة إلي موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة.