بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

وقع صباح اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بروتوكول تعاون مع الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أنه إيمانًا بدور الجامعة بكل كلياتها وقطاعاتها ومراكزها البحثية بضرورة المشاركة في خدمة المجتمع، وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من خطر حقيقي على نمو وتطور المجتمع المصري، وقعت الجامعة اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لبدء تنفيذ تجربة رائدة لمحو الأمية في محافظة الفيوم.

وأضاف أن جامعة الفيوم ستشارك من خلال أساتذتها وطلابها في مشروع محو الأمية عن طريق عقد عدد من الدورات التدريبية لطلاب الجامعة لتدريب ورفع كفاءة طلابها المشاركين بالمشروع في مجال محو الأمية، وأيضًا مجال الاتصال الفعال مع الكبار، وكذلك إنشاء لجنة تنسيقية لإدارة ومتابعة جميع مراحل المشروع.

من جانبه قال، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن الدولة تسعى بشكل قوي لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين كهدف رئيس لاستراتيجية الدولة المصرية 2020/ 2030.

وفي هذا السياق تسعى الدولة بجميع مؤسساتها التنفيذية والتعليمية والبحثية وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ حملة قومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أن تجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية هي من أنجح تجارب المشاركة المؤسسية.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، وسعد سيد أمين مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.

وأشار الدكتور خالد عطا الله، إلى أن جامعة الفيوم قد بدأت بالفعل في عقد عدد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية في عدد من كليات الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقنيات الحديثة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد ضرورة ربط عملية محو الأمية بتعليم بعض الحرف اليدوية للمتعلمين ومشاركة المؤسسات المالية المختلفة في دعم وتمويل مشروعات صغيرة لمن اجتاز اختبار محو الأمية بنجاح.

وأعربت الدكتوره آمال ربيع، عن حرص جامعة الفيوم على تقديم كل الدعم لطلابها المشاركين بالمشروع عن طريق صرف مكافأة مالية للطلاب (المعلمين) عن كل دارس يجتاز اختبار محو الأمية بنجاح، وأيضا تخصيص نسبة (20%) من درجات التدريب العملي للطلاب المشاركين في المشروع.

وقال سعد سيد أمين، إن فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم سيتيح لطلاب الجامعة تسجيل طلاب محو الأمية من خلال تطبيق إلكتروني على الإنترنت على أن تقوم الهيئة بالحذف أو الاستبدال بحسب قاعدة بياناتها مع منح الطلاب المعلمين شهادات معتمدة من الهيئة والجامعة بنجاحهم في مشروع محو الأمية.