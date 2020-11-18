هولندا تختبر مركز اقتراع للإدلاء بالأصوات من السيارات

فتحت هولندا، اليوم الأربعاء، مركز اقتراع لانتخابات محلية جنوب شرقي البلاد، يقوم الناخب فيه بالإدلاء بصوته من السيارة دون الحاجة إلى النزول منها، وذلك في إطار تجربة وسائل آمنة للتصويت تمهيدا للانتخابات العامة.



وتم إنشاء وحدة التصويت من السيارة، وهي الأولى من نوعها، في بلدية فوخت، حيث يمكن للناخبين ملء بياناتهم والإدلاء بأصواتهم دون الحاجة لمغادرة سياراتهم.



كما تم إنشاء أكشاك اقتراع متنقلة في بعض دور الرعاية للمقيمين والموظفين.



وفي منطقة أخرى، تم نصب خيمة كبيرة في ساحة انتظار سيارات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم مع إمكانية الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي.



واعتمادا على كيفية سير الانتخابات المحلية، يمكن استخدام نفس التدابير في الانتخابات التشريعية المقررة على مستوى البلاد في مارس من العام القادم، والتي قد يتم إجراؤها على ثلاثة أيام لتجنب التكدس.