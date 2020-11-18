الجامعات العربية تنتج 400 بحث علمي حول فيروس كورونا

قدر أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عدد البحوث التي انتجتها الجامعات العربية حول فيروس كورونا بنحو 400 بحث علمي.



وأكد سلامة -في تصريح له اليوم الاربعاء- أن البحوث التي صدرت عن الجامعات العربية ركزت على موضوعات تتعلق بايجاد طُرق وأساليب مبتكرة للوقاية من انتشار الفيروس والوصول الى لقاح وعلاجات مُضادة للفيروس واكتشاف طرق وآليات تستهدف سرعة الكشف والتشخيص للأشخاص المُصابين بالفيروس.



كما ركز البحوث على صناعة أجهزة التنفس الصناعي والأدوات والمُستلزمات الشخصية الوقائية التي يُمكن استخدامها لزيادة نسبة الوقاية الحقيقية للعدوى ودراسة النواحي الوبائية والمناعية والجينية للفيروس والكشف عن المرض الحاد لدى مرضى فيروس كورونا في الحجر المنزلي باستخدام الحساسات القابلة للارتداء (الملبوسة) وتقنية انترنت الأشياء وتقييم آلي باستخدام الرؤية الحاسوبية لاستخدام معدات الحماية لفيروس كورونا المستجد.



وبين الدكتور سلامة أن موضوع البحوث التي اعدتها الجامعات العربية، جاء بناء على الحاجة المحلية والعالمية لمعرفة كيفية مواجهة جائحة كورونا التي أثرت على البشرية من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مشيرا الى ان البحوث التي تم انجازها كانت من مختلف الجامعات العربية.



وأكد أن الاتحاد وجه الجامعات العربية إلى دعم البحوث العلمية التي تعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.



وأوضح أن السجل التاريخي العالمي حافلاً بالإنجازات الطبية للعلماء والباحثين العرب، وأن الأدمغة العربية ستكون قادره بمشيئة الله في المساهمة في القضاء على هذه الجائحة.



وأشار الدكتور سلامة إلى أن الاتحاد يعمل على رفد الباحثين العرب ومساعدتهم ومدهم بالأدوات اللازمة للولوج إلى مساحات جديدة من العلم والتجربة، مؤكدا على دور المراكز البحثية والجامعات كمنابر لنشر المعرفة وتحفيز الابتكار وإيجاد الحلول للتحديات المحلية من أجل مستقبل مستدام وواعد في المنطقة العربية.