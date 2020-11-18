مدير يوسف الصديق التعليمية بالفيوم يشدد على التزام المدارس بإجراءات كورونا

تفقد محمود هيبة مديرعام إدارة يوسف الصديق التعليمية، المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتجول في مدرسة الشيمي كير، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة لجميع العاملين والنظافة والتعقيم الدوري، بالإضافة إلى تفعيل واستغلال كل مرافق المدرسة.

كما زار مدرسة النصر الابتدائية، وتابع الفصول الدراسية والمعامل ومناقشة الطلاب في المنهج الدراسي والتشديد على توافر عوامل الصحة والسلامة.

وخلال الزيارة.. أطلق هيبة، مبادرة تشجير مدارسنا، حيث تم زراعة الأشجار، لمنع الأهالى من إلقاء القمامة مرة أخرى، وتم متابعة العملية التعليمية ومناقشة الطلاب، وإزالة جميع الملاحظات والمعوقات، ومناقشة الطلاب لغرس قيم الانتماء والمواطنة بداخلهم.

وخلال زيارته إلى مدرسة قصر قارون للتعليم الأساسي، تابع الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل ومناقشة الطلاب، حيث شدد على الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة للمدرسة ودورات المياه والتشديد على ارتداء الفيس شيلد للتلاميذ والكمامة للعاملين.