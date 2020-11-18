قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إنه لا يجوز للصيدلي إعطاء الحقن للمرضى، وذلك حسب قانون مزاولة المهنة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن طبيب التشخيص هو الوحيد الذي يحق له إعطاء الحقن.

وأوضح أن هناك أكثر من 12 حالة وفاة حدثت العام الماضي، بسبب أن هناك نوعًا من الحقن يجب أن يجرى قبله اختبار حساسية، لكن الصيدليات لم تقم بذلك.

وتساءل: «مين ينقذ المريض بليل؟ مين ينقذ المريض في حالات الطوارئ»، مضيفًا أن مصر تمتلك حوالي 80 ألف صيدلية متفرقة في شوارع الجمهورية.