مهاجم الإسماعيلي الشاب مطلوب في أسوان معارا بدون مقابل

يبدو أن مسئولي نادي أسون لن يكلوا من محاولاتهم لضم مهاجم الإسماعيلي الشاب حازم مرسي بفترة الانتقالات الجارية لتعويض رحيل معاجمهم المميز فادي فريد للبنك الأهلي.

حيث تلقى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي فاكسًا رسميًا من مجلس إدارة نادي أسوان، بشأن إستعارة حازم مرسي لمدة عام على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها "زهرة الجنوب" ضم اللاعب علي سبيل الإعارة بدون مقابل، حيث سبق وأرسل عرضا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقوبل بالرفض من مسئولي الدراويش.



وينتظر نادي الإسماعيلي موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي، لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.