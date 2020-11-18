الإعصار «إيوتا» يودي بحياة خمسة أشخاص في أمريكا الوسطى

ضرب الإعصار "إيوتا" أمريكا الوسطى ، الثلاثاء، وسط تقارير عن سقوط خمسة قتلى في المنطقة ودمار واسع في بعض المناطق.

وتراجعت سرعة رياح الإعصار من 250 كيلومترا في الساعة ليل الاثنين، عندما ضرب ساحل الكاريبي في نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة، إلى 105 كيلومترات في الساعة، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي.

وذكر المركز في بيان: "ستتوغل العاصفة بشكل أكبر إلى داخل شمال نيكاراجوا اليوم ، وتتجه عبر جنوبي هندوراس الليلة قبل أن تتبدد قرب السلفادور صباح الأربعاء".

وأصبح إيوتا الإعصار الثالث عشر في موسم حافل على نحو خاص في المحيط الأطلسي.