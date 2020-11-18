ولاية أستراليا الجنوبية تفرض إغلاقا صارما بعد انتشار مفاجئ لكورونا

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بعد مضي 7 أشهر دون تسجيل حالات عدوى محلية بفيروس كورونا، سوف تضطر السلطات إلى فرض إغلاق صارم في ولاية أستراليا الجنوبية لمدة 6 أيام بسبب انتشار مفاجئ للفيروس، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية، ستيفن مارشال اليوم الأربعاء.

وقال مارشال للصحفيين: "اعتبارا من منتصف الليل، نحتاج من مجتمعنا التوقف عن النشاط لمدة ستة أيام".

وأضاف: "سيتم تطبيق سلسلة من القيود واسعة النطاق للحد بشكل كبير من التنقل في المجتمع لوقف الانتشار، والقضاء على هذا الفيروس".

وسجلت الولاية التي يقطنها نحو 1.7 مليون نسمة حالتي إصابة جديدتين اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 22 حالة.

وترتبط جميع الإصابات بمجموعة إصابات في شمال العاصمة أديلايد.

واعتبارا من منتصف الليل، تتوقف الأنشطة تماما في الولاية، مع إغلاق الحانات والمقاهي ومطاعم الوجبات الجاهزة والجامعات.

وأينما كان سكان أستراليا الجنوبية عندما تدخل القيود حيز التنفيذ، يجب أن يظلوا بأماكنهم لمدة ستة أيام.

وقال مفوض الشرطة جرانت ستيفنز: "إذا كنت في موقع عند بدء هذه القيود، فسوف يتعين عليك البقاء هناك".

ولن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم لممارسة الرياضة، وسيسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بزيارة السوبر ماركت يوميا.

كما ستكون أقنعة الوجه (الكمامة) إلزامية خارج المنزل. وحذر سميث من التهافت المحموم على الشراء من المتاجر الكبرى، وقال إن الشرطة ستكون في وضع الاستعداد.

وسوف تكون المدارس ودور رعاية الأطفال مفتوحة فقط للعاملين الأساسيين.

كانت أستراليا الجنوبية قد شهدت أمس الأول الاثنين ارتفاعا مفاجئا في عدد الحالات من ثلاث حالات إلى 17 حالة إصابة، ما دفع جميع الولايات والأقاليم الأخرى تقريبا إلى إغلاق حدودها الداخلية فورا عن "البؤرة" الجديدة في البلاد.

ويُعتقد أن العدوى في أديلايد عاصمة الولاية قد انتشرت من عامل حجر صحي بفندق نقل الفيروس إلى أفراد الأسرة.