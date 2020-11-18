قال الدكتور أحمد المشتت الطبيب في المستشفي الملكي بلندن، إن التأكيد على توافر اللقاحات والاكتشافات المتتالية ضد كورونا يعطي أملًا كبيرًا في أن تعود الحياة لشكلها الطبيعي بعد القضاء على الفيروس.

وأضاف خلال لقاء لقناة «الغد»، أن التلقيح أهم من اللقاح، موضحًا أن «إنتاج وتوزيع اللقاح يستغرق وقتا طويلا يصل لعام كاملًا، ولذا يجب الاستمرار في الأخذ بالتدابير الاحترازية لحين توفره».

وتابع: «شركة مودرنا التي أعلنت أن اللقاح فعال تنتظر الترخيص ولتبدأ في إنتاج 20 مليون جرعة قبل نهاية العام، مع العلم أن كل مريض يحتاج لجرعتين من اللقاح وهذا يعني أن الكمية تكفي 10 ملايين شخص فقط».

وأردف: «هذا اللقاح سيبدأ توزيعه في أمريكا أولا بنهاية العام ثم يبدأون في إنتاج كميات أكبر في ربيع العام المقبل وقد تعاقدت بريطانيا مع الشركة على جرعات ستصلها في الربيع المقبل، وهذا يعني أن مكانات أخرى في العالم ستتسلم اللقاح بعد ذلك».

وأشار إلى أن لقاح «مودرنا» فعالا ضد فيروس كورونا، بنسبة 94.5%، وفقاً للبيانات المبكرة الصادرة عن الشركة، ما يجعله ثان لقاح يحقق معدل نجاح مرتفعا.

وقال كبير المختصين في الأمراض المعدية في البلاد، الدكتور أنتوني فاوتشي: «من الواضح أن هذه نتائج مشوقة للغاية»، واستمعت شركة «مودرنا» إلى نتائجها في مكالمة ظهر الأحد مع أعضاء مجلس مراقبة البيانات والسلامة، وهي لجنة مستقلة تحلل بيانات التجارب السريرية للشركة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التطعيم في النصف الثاني من ديسمبر، بحسب ما ذكره فاوتشي، كما من المرجح أن يبدأ التطعيم للفئات المعرضة لمخاطر أعلى، وسيكون اللقاح متاحاً لبقية السكان في الربيع المقبل.