مركز إعلام بورسعيد ينظم ندوة حول خطورة الشائعات

عقد مركز إعلام بورسعيد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "آليات الحد من خطورة الشائعات"، بالتعاون مع منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، ضمن حملة "فكر قبل ما تشير"، التي ينفذها المركز للتوعية بخطورة الشائعات وترويجها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وطرق الوقاية منها.

واستضاف المركز فضيلة الشيخ محمد عبد الله أبو مندور، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، وعصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد، ووليد عيسى منسق بيت العائلة المصرية ببورسعيد، ومجموعة من موظفى الديوان العام لمحافظة بورسعيد.

وقال عصام صالح إن الحملة تستهدف توعية المواطنين بخطورة الشائعات والحرب النفسية على الوطن والمواطن، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتشكيك في الإنجازات الوطنية وضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته السيادية الهامة، بهدف هدم الأعمدة الأساسية لحماية الوطن ليسهل بعد ذلك السيطرة عليهم وعلى أفكارهم.

ومن ناحيته، أوضح الشيخ محمد أبو مندور أن مصر تواجه حالياً حرباً شرسة تستهدف أبنائها، وخاصة الشباب، وأصبحت الحروب الآن حروبًا فكرية وليست عسكرية، حيث يعمل أعداء الوطن على بث الشائعات المغرضة والهدامة.

وأضاف أبو مندور أنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يضر الناس، وبث الشائعات بألوانها المختلفة وبريقها الخادع، ومبرراتها المصحوبة بالكذب والخداع، وبث بذور الفتنة في المجتمعات، وأن الأنبياء لم يسلموا من الشائعات وكل ذلك يحرمه الإسلام، وأن الشائعة تعتمد على نشر الأخبار من غير تثبت وتحري الصدق والحقيقة، وأن الواجب على المسلم الحذر والتحري قبل إشاعة الأخبار، وعدم التحدث بكل ما يسمعه، حيث جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع».

وعن كيفية تعامل المسلم مع الشائعات والحد من تأثيرها الضار، قال اإن القرآن الكريم والسنة النبوية رسما لنا طريقاً واضحاً للتعامل مع الشائعة، يتضمن ضرورة التثبت والتبين دون قبول مضمون ما في الشائعة، وعدم العمل بمقتضاها، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)، ومشاورة المتخصصين والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل نشر الخبر، فمن الخطر إعادة نشر أي خبر قبل التثبت من مصدره ومن مضمونه والهدف منه، وما قد يترتب عليه، وضرورة ظن الخير بالغير، والتماس العذر للآخرين ما أمكن، قال الله تعالى: (لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وقالوا هذا إفك مبين).

وتابع أن التماس العذر للآخرين من محاسن الأخلاق، وأن الستر مطلوب وهو أنفع من التشهير ولو مع فرض صحة الخبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحداً عندما ينتقد سلوكاً معيناً منه، فكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وهذا أبلغ وأعم نفعاً؛ لحصول الفائدة فيه لكل سامع مع ما فيه من حسن المداراة والستر على الفاعل وتأليف القلوب.

وفي ختام الندوة، تمت التوصية بأهمية التأكد والبحث والتثبت قبل مشاركة أو نشر أي خبر أو معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.