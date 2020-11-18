مركز إعلام بورسعيد ينظم ندوة حول خطورة الشائعات

عقد مركز إعلام بورسعيد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "آليات الحد من خطورة الشائعات"، بالتعاون مع منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، ضمن حملة "فكر قبل ما تشير"، التي ينفذها المركز للتوعية بخطورة الشائعات وترويجها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وطرق الوقاية منها.
واستضاف المركز فضيلة الشيخ محمد عبد الله أبو مندور، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، وعصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد، ووليد عيسى منسق بيت العائلة المصرية ببورسعيد، ومجموعة من موظفى الديوان العام لمحافظة بورسعيد.
وقال عصام صالح إن الحملة تستهدف توعية المواطنين بخطورة الشائعات والحرب النفسية على الوطن والمواطن، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتشكيك في الإنجازات الوطنية وضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته السيادية الهامة، بهدف هدم الأعمدة الأساسية لحماية الوطن ليسهل بعد ذلك السيطرة عليهم وعلى أفكارهم.
ومن ناحيته، أوضح الشيخ محمد أبو مندور أن مصر تواجه حالياً حرباً شرسة تستهدف أبنائها، وخاصة الشباب، وأصبحت الحروب الآن حروبًا فكرية وليست عسكرية، حيث يعمل أعداء الوطن على بث الشائعات المغرضة والهدامة.
وأضاف أبو مندور أنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يضر الناس، وبث الشائعات بألوانها المختلفة وبريقها الخادع، ومبرراتها المصحوبة بالكذب والخداع، وبث بذور الفتنة في المجتمعات، وأن الأنبياء لم يسلموا من الشائعات وكل ذلك يحرمه الإسلام، وأن الشائعة تعتمد على نشر الأخبار من غير تثبت وتحري الصدق والحقيقة، وأن الواجب على المسلم الحذر والتحري قبل إشاعة الأخبار، وعدم التحدث بكل ما يسمعه، حيث جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع».
وعن كيفية تعامل المسلم مع الشائعات والحد من تأثيرها الضار، قال اإن القرآن الكريم والسنة النبوية رسما لنا طريقاً واضحاً للتعامل مع الشائعة، يتضمن ضرورة التثبت والتبين دون قبول مضمون ما في الشائعة، وعدم العمل بمقتضاها، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)، ومشاورة المتخصصين والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل نشر الخبر، فمن الخطر إعادة نشر أي خبر قبل التثبت من مصدره ومن مضمونه والهدف منه، وما قد يترتب عليه، وضرورة ظن الخير بالغير، والتماس العذر للآخرين ما أمكن، قال الله تعالى: (لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وقالوا هذا إفك مبين).
وتابع أن التماس العذر للآخرين من محاسن الأخلاق، وأن الستر مطلوب وهو أنفع من التشهير ولو مع فرض صحة الخبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحداً عندما ينتقد سلوكاً معيناً منه، فكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وهذا أبلغ وأعم نفعاً؛ لحصول الفائدة فيه لكل سامع مع ما فيه من حسن المداراة والستر على الفاعل وتأليف القلوب.
وفي ختام الندوة، تمت التوصية بأهمية التأكد والبحث والتثبت قبل مشاركة أو نشر أي خبر أو معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.