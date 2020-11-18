قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، إن النقاب شريعة يهودية، وموجود بسفر التكوين في العهد القديم، مشيرةً إلى أنها العقيدة الوحيدة التي تشددت في أحكامها على المرأة.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج «بتوقيت الحدث» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ارتداء النقاب والغطاء الكامل للمرأة موروث تاريخي مرتبط بالجزيرة العربية، نتيجة اختلاط القبائل العربية باليهودية، متابعة أنه تقليد نُقل إلى مصر، وغير موجود في دول الشام والمغرب العربي.

وأوضحت نصير، أن الإسلام أمر المسلمين رجالًا ونساءً بغض البصر، مستشهدة بالآية القرآنية «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»، متابعة «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن».

وتابعت أن النقاب ليس من الإسلام، والنص القرآني طالب المرأة بغطاء منطقة الصدر، ذاكرة قول الله سبحانه وتعالى «وليضبرن بخمورهن على جيوبهن».

وذكرت أستاذة العقيدة والفلسفة، أن مرتديات النقاب تريدن التميز وشراء مزيد من الفضل على غيرهن من النساء.

