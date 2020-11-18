فتح باب التسجيل في منصة دعم الأفلام بمهرجان مالمو للسينما العربية

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أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منصة دعم الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد الانتاج للعام ٢٠٢١، وذلك للعام السابع على التوالي.

المهرجان سيعقد في دورته الحادية عشر في الفترة ما بين 2-7 أبريل 2021.

تعتبر أيام مالمو لصناعة السينما (سوق ومنتدى مهرجان مالمو سابقاً) المنصة الأولى عالمياً للتعاون والإنتاج المشترك بين دول الشمال والعالم العربي.

باب التقديم لمنصة دعم مشروعات الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج مفتوح حتى تاريخ 31 يناير 2021 وسيتم الإعلان عن المشروعات المختارة في تاريخ 15 فبراير 2021.

هذا وستعقد الدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما في الفترة ما بين ٣-٦ أبريل 2021.