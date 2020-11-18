متحدث الوزراء: إصابات كورونا اليوم تتجاوز الـ300

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد إصابات فيروس كورونا اليوم يتجاوز الـ300، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قلقًا وله الحق في ذلك.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا في الجوار الإقليمي أصبح أكثر شراسة في الأعداد، لافتًا إلى أن الإصابات تجاوزت الأرقام القياسية المتحققة في الموجة الأولى بالدول الأوروبية.

ونوه إلى أن «كوفيد - 19» فيروس ينتشر بطرق مختلفة ومتعددة، متابعًا: «الوضع الصعب والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية مطلوب»، وفقًا لتعبيره.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

وحذر مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه مدبولي، بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.