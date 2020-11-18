الأمم المتحدة: مصر اتخذت خطوات كبيرة لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا

أكدت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا.

وأشادت الممثلة الأممية في لقاء خاص لبرنامج "مساء دي ام سي" مع رامي رضوان مساء اليوم الثلاثاء، بالدور الرائد الذي تقوم به مصر في مواجهة تأثير كورونا على المرأة، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يعملان على تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم المرأة، مؤكدة أن مصر في صدارة الدول التي تعمل على ملف المساواة بين الجنسين ودعم المرأة.

وقالت عرب إن هيئة الأمم المتحدة تعمل على التنسيق مع الحكومات والهيئات المختلفة لتمكين المرأة.