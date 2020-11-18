الأوقاف: نستطيع التخلص من كل ما يعكر صفو الدعاة المعول عليهم بناء المجتمع المصري

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تستطيع أن تتخلص من كل ما يعكر صفو الأئمة والدعاة الوسطيين، الذين يعول عليهم في بناء الوعي للمجتمع المصري، معقبًا: «ننظف أنفسنا بأنفسنا».

وأضاف طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أنه حال وجود مخالفات صارخة، سواء فكرية أو إدارية، فإن الوزارة تتدخل على الفور وتنهي خدمة المخالف.

وأوضح أن الوزارة تنهي خدمة أي إمام يتضح أن لديه انتماءات لأي من الجماعات المتطرفة، ولا تتفق أيدلوجيته مع المنهج الوسطي للأوقاف، حتى لا يصدر للناس وعيًا مخالفًا وغير متفق مع منهج الأزهر الشريف والدولة المصرية.

وتابع: «لا نفتري على أحد، لكن هناك لجان علمية بالوزارة، يخضع الإمام لمناقشة علمية من خلالها، ليتم التأكد عن طريقها من أيدلوجية المخالف».