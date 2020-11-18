تراجعت قيمة الصادرات اليابانية 2ر0% على أساس سنوي إلى 56ر6 تريليون ين (63 مليار دولار) في تشرين أول/أكتوبر، في تراجع للشهر الثالث والعشرين على التوالي، بحسب ما أعلنته الحكومة اليوم الأربعاء.

وتضررت الصادرات مع تراجع الطلب في عدة مناطق من العالم بسبب جائحة كورونا.

ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 2ر10% إلى 46ر1 تريليون ين، في زيادة للشهر الرابع على التوالي، بينما انخفضت الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7ر3% إلى 39ر1 تريليون ين، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي.

وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 6ر2% مقارنة بعام مضى إلى 2ر599 مليار ين.

وانخفضت واردات اليابان بشكل إجمالي بنسبة 3ر13% إلى 69ر5 تريليون ين، لتحقق بذلك فائضا تجاريا بقيمة 873 مليار ين.