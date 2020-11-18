شعبة الأدوات الصحية: نؤيد تنظيم قرار مدة إغلاق المحلات التجارية ولكن بشروط

قال أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إنه مع تنظيم قرار مدة إغلاق المحلات التجارية والورش ولكن بشرط أن يجب مراعاة كل مهنة خاصة في المناطق السياحية والشوارع الرئيسية.

وأوضح أحمد تيسير، أن الزبائن عادة في قطاع الأدوات الصحية والسباكة تقبل على الشراء يوميا وعادة ما تكون من الصباح حتى التاسعة مساءً.

ونوه سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، بأن قرار غلق وفتح المحلات بالمواعيد المقترحة لن يلحق الضرر بالقطاع ولكن يجب أن يكون هناك مرونة في بعض الأحيان تجاه بعض المحلات والمهن.

ويرجح أن يتم تطبيق مواعيد إغلاق المحلات وفتحها، بعد مناقشة الدراسة المقدمة من وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية خلال 10 أيام.

ومن المقرر أن مواعيد غلق وفتح المحال ستكون دائمة على مدار العام مع مراعاة فروق التوقيت بين الصيف والشتاء، وفي المناطق الساحلية التى تشهد رواجًا سياحيًا، وذلك تزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار الفيروس في موجته الثانية.