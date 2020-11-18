ضبط عاطل أسس صفحة وهمية باسم «إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات» على الفيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنيه بوزارة الداخليه من ضبط المتهم بإدارة صفحة باسم "إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات - مباحث الإنترنت" على الفيس بوك.



قام شخص بإدارة صفحة تحمل إسم (إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – مباحث الإنترنت) ونشر مشاركات بإحصاءات وبيانات غير رسمية ومنشورات تتضمن إثارة الرأى العام وتقديم الآراء والمقترحات للمواطنين بغرض بث الثقة لدى متابعيه لزيادة عددهم، ويبلغ عدد متابعى تلك الصفحة أكثر من (10,000 تقريباً) والذى إستغل الأحدث الجارية بقيام بعض المواطنين بإزدراء الأديان، وكذا مشاركة تتضمن (أى حساب سوف يقوم بتعليق سلبى خاص بصفحة مباحث الإنترنت سيتم حذف حسابه من التواصل الإجتماعى فوراً)، بالإضافة إلى صورتين لشخصين يرتدون الملابس المدنية وتدوين تعليق (شكراً النقيب خالد منصور شكراً الملازم محمد الصاوى شكراً لرجالة الداخلية على المجهود العظيم فى خلال الفترة القصيرة).

ووضع المتهم منشور آخر يتضمن أرقام الهواتف الأرضية الخاصة بالإدارة، وكذا رقم الخط الساخن لاستعلام المواطنين، ومشاركة تتضمن إجراءات كيفية التقدم لعمل بلاغ بالإدارة ونشر إحصاءات بأرقام غير صحيحة تتلقاها الإدارة على غير الحقيقة، بالإضافة إلى نشره مشاركة تتضمن (قرار وزارة الداخلية ببدء نظام الإتصالات الجديدة المكالمة المسجلة ومحادثات الواتس أب محفوظة حتى الصور الشخصية) ومشاركات وتعليقات منها ما يتضمن الإشادة بدور الإدارة فى سرعة وتحديد وضبط الجناه ومنها تعليقات سلبية لعدم صحة ما يتم نشره من أخبار.



وتم تحديد المسئول عن إدارة الصفحة وهو "عاطل، مقيم بسوهاج" وتبين ارتباط تلك الصفحة المشار إليها بهاتف محمول "محدد" يستخدمه الشخص المذكور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.