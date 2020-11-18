وزير خارجية تونس: الاتحاد الإفريقي وقع علينا عقوبة الحرمان من أخذ الكلمة بالاجتماعات

قال عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن منظمة الاتحاد الإفريقي سلطت عقوبة من الدرجة الأولى، على تونس، تتمثل في حرمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة، لمدة ستة أشهر، بسبب عدم سداد مساهمتها في اعتمادات الاتحاد بعنوان 2020.

وأضاف الوزير التونسي، في كلمة أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، أن مساهمة تونس في اعتمادات الاتحاد الإفريقي تقدر بنحو 18 مليون دينار، وأن مساهمة سنة 2020 خصصت لسداد متأخرات مستحقة للاتحاد ولم نتمكن بالتالي من سداد مساهمة السنة الحالية، نظرًا لعدم حصول وزارة الخارجية على الاعتمادات التكميلية المطلوبة من وزارة المالية.

وأوضح أن ميزانية وزارة الشيون الخارجية تقدر بنحو 287 مليون دينار تونسي وهي ميزانية مقررة من وزارة المالية، لمدة ثلاث سنوات، ولفت إلى أنها لا تتلاءم مع البرامج التي وضعتها الخارجية وعزمت على تنفيذها.