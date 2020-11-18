وحافظ المنتخب البرازيلي على العلامة الكاملة حيث حقق الانتصار الرابع على التوالي في أربع مباريات خاضها بالتصفيات حتى الآن.ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة جدول التصفيات بفارق ثلاث نقاط أمام الإكوادور وتجمد رصيد منتخب أوروجواي عند ست نقاط في المركز الرابع.وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما آرثر ميلو وريتشارليسون في الدقيقتين 34 و45 .وفي الشوط الثاني ، فشل الفريقان في هز الشباك ولم يستطع المنتخب البرازيلي استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد المهاجم إدينسون كافاني في الدقيقة 71 .ودخل الفريقان سريعا في أجواء المباراة حيث تبادلا المحاولات الهجومية منذ الدقيقة الأولى.ورغم غياب لويس سواريز عن هجوم منتخب أوروجواي بسبب إصابته بفيروس كورونا ، كاد الفريق يفتتح التسجيل مرتين في الدقائق الأولى.وكانت المرة الأولى في الدقيقة الخامسة اثر هجمة سريعة للفريق أنهاها داروين نونيز بتسديدة قوية تصدى لها الحارس.وفي الفرصة الثانية ، قابل إدينسون كافاني تمريرة عرضية من الناحية اليمنى بضربة رأس قوية وهو على بعد خطوات من المرمى في الدقيقة 11 ولكن الكرة ذهبت فوق المرمى.وواصل الفريقان مناوشاتهما الهجومية في الدقائق التالية لكن دون خطورة حقيقية على المرميين.وأسفرت محاولات المنتخب البرازيلي عن هدف التقدم بتوقيع آرثر ميلو في الدقيقة 34 .وجاء الهدف اثر هجمة خطيرة للمنتخب البرازيلي وتسديدة أطلقها أثر ميلو من خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة لتسكن المرمى على يمين حارس المرمى مارتن كامبانيا.وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدقائق التالية حتى نجح المنتخب البرازيلي في إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.وجاء الهدف اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة عالية لعبها رينان لودي من الناحية اليسرى وقابلها ريتشارلسون بضربة رأس أسكن بها الكرة المرمى في الدقيقة 45 .وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، حاول منتخب أوروجواي تعديل النتيجة ولكن العارضة تعاطفت مع السامبا في نهاية الوقت بدل الضائع وتصدت لضربة رأس من دييجو جودين مدافع وقائد منتخب أوروجواي.واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية في الشوط الثاني ولم يختلف الأداء كثيرا عما كان عليه في الشوط الأول وإن افتقدت محاولاتهما للدقة والتركيز.وتلقى منتخب أوروجواي صدمة كبيرة في الدقيقة 71 بطرد كافاني للخشونة.ورغم هذا ، لم يستسلم الفريق لليأس وواصل محاولاته لتقليص النتيجة وسنحت له الفرصة في الدقيقة 76 عندما فشل مدافعو البرازيل في تشتيت الكرة اثر ضربة ركنية لأصحاب الأرض وسجل داروين نونيز هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ قبل الهدف كما أكد قراره من خلال الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد (فار) .ونال اللاعب جوناثان رودريجيز إنذارا في الدقيقة 78 لاحتجاجه على قرار الحكم.وواصل منتخب أوروجواي محاولاته في الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للسامبا.