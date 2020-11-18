وزير عراقي: جهات إجرامية خارجية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للصحفيين في بغداد: "جهات إجرامية خارجية وإرهابية نفذت الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، وندين هذا الاعتداء وسنواصل ملاحقة المنفذين".



وأضاف: "المنطقة الخضراء لا تخص الجانب الأمريكي، والحكومة ماضية في البحث عن الجناة".



وقال حسين: "سيتم انسحاب 500 عنصر أمريكي من العراق ولدينا مباحثات مع دول التحالف والناتو، وسيستمر التعاون مع واشنطن لتأمين الغطاء الجوي وتدريب قواتنا، فضلا عن استمرار الاجتماعات بين العراق والولايات المتحدة لتقييم العلاقات الثنائية".



وأكد حسين أن العلاقات العراقية- الأمريكية ليست محددة بالتواجد العسكري مستقبلا، وأن تطوير العلاقات سيستمر، مشيرا إلى أن مهمة القوات الأمريكية كانت محاربة داعش.