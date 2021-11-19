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أمريكا: الانتخابات الليبية ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 11:22 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 11:22 م

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين إلى الانتخابات الليبية.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاد أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا.


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