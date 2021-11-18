وزير التعليم ينفي إصدار تحذيرات لطلاب الثانوية بشأن التابلت: هراء من خيال المؤلف

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صحة الأنباء التي تداولها البعض بشأن إصدار الوزارة تحذيرات لطلاب الثانوية العامة بشأن التابلت، واصفًا الأمر بأنه «شيء لا يصدق ومن العبث قوله».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تلك الأنباء لا صحة لها على الإطلاق، معقبًا: «تأليف كامل من الألف للياء، وكل هذا هراء أجوف من خيال المؤلف».

وأشار إلى عدم صحة الأنباء الخاصة بإلغاء مكافآت التعليم في النظام الجديد، متعجبًا من تعامل المواطنين مع خبر تحذيرات التابلت واستقباله كحقيقة دون وجود مرجع، أو اللجوء إلى الموقع الرسمي للوزارة.

وعن تعيينات المعلمين، ذكر أن الحوار مستمر مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحاولة إيجاد الأساليب الممكنة للتعامل مع الملف.

ولفت وزير التعليم إلى ضخ ملايين الجنيهات في حساب المديريات التعليمية بالمحافظات؛ للتعيين بالحصة كبداية وتوفيرها من موارد الوزارة لهذا الغرض، قائلًا إن التعليم تطلب من وزارة المالية والتخطيط وتنظيم الإدارة أرقامًا أكبر.