محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة مشروعات التعاون المشتركة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الخميس، السفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، والسفير محمد نهاد قنصل عام فرنسا بالإسكندرية؛ وذلك لبحث سبل توطيد وتفعيل مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين.

ورحب المحافظ، بسفير فرنسا على أرض الإسكندرية، مشيرا إلى قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية.

وأوضح أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأكد أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في شتى المجالات، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

وأوضح المحافظ، أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، كمشروع الدراجات ومشروع إعادة تدوير البلاستيك، وتنمية الاستثمار السياحي.

ومن جانبه، قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرصه على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين الجانبين على الأصعدة، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.