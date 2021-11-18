محافظ بورسعيد: استمرار العمل في إنهاء مشكلة الحريق خلف الجبانات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل فى إنهاء مشكلة الحريق بمنطقة خلف الجبانات بحي الزهور، حيث تمت الاستعانة بالجهات المعنية لسرعة إنهاء أزمة الحريق بمنطقة خلف الجبانات.



وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمشاركة الاجهزه المعنيه قامت بمعاينة موقع الحريق الواقع خلف الجبانات الجديدة.



كما تم أخذ عينات من التربة بأعماق مختلفة وبمواقع مختلفة لتحليلها ومعرفة سبب استمرار الاشتعال بتلك المنطقة لتحديد خطة اطفاء تلك الحرائق بعد تحليل التربة.



ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إنهاء كافة الأعمال الجارية وإزالة أسباب الحريق في أقرب وقت.