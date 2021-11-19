 مدينة الضبعة: الانتهاء من تنفيذ المدخل الغربي بتكلفة 24 مليون جنيه - بوابة الشروق
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مدينة الضبعة: الانتهاء من تنفيذ المدخل الغربي بتكلفة 24 مليون جنيه

مدينة الضبعة
مدينة الضبعة
أحمد سباق
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 11:49 م
قال عصام عبد الغني رئيس مركز ومدينة الضبعة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المدخل الغربي للمدينة، بطول 1600 متر، ويوجد به كافة المرافق التحتية بإجمالي تكلفة 24 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الضبعة، أن طريق المدخل الغربي الجديد للضبعة يربط ما بين الطريق الدولي بالساحل الشمالي حتى قطاع وسط المدينة، وتم تجهيزه بكافة المرافق من خطوط توصيل مياه، وصرف صحي، وكابلات كهرباء، اتصالات، ومتوسط عرض من 20 إلى 40 مترا.

وأكد أن المدينة بصدد تنفيذ خمسة طرق داخلية جديدة، في مناطق المطار الدولي، المدخل الشرقي، المعهد الأزهري، مسجد الفتح بإجمالي أطوال 4 كيلو مترات؛ لتخفيف التكدس المروري، وفتح محاور مروية جديدة.

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