فاركو يقهر النقص العددي أمام المقاصة ويحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز

انتصر فريق فاركو الوافد الجديد للدوري المصري الممتاز، بنتيجة 2-0 أمام ضيفه مصر المقاصة، محققَا الفوز الأول له في البطولة العريقة.

وافتتح فاركو التسجيل مبكرًا، إذ نجح عبد الله بكري في تسجيل الهدف الأول بعد متابعة كرة مرتدة داخل منطقة جزاء المقاصة في الدقيقة 4 من عمر المباراة، قبل أن يسجل عمر جمال الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد تمريرة عرضية من عزمي غومة داخل منطقة الجزاء سددها باتجاه مرمى المقاصة ولم ينجح محمد مجدي حارس الفريق الفيومي في التصدي لها.

وتغلب فاركو على النقص العددي الذي لعب به المباراة منذ الدقيقة 41، حينما تعرض محمود عماد، متوسط ميدان الفريق للطرد المباشر بعد تدخل بالمرفق على لاعب مصر المقاصة.

وبهذا الانتصار يسجل فاركو الفوز الأول في تاريخه بمسابقة الدوري الممتاز بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في أولى مشاركاتها في المسابقة، أمام فيوتشر وبيراميدز والجونة على الترتيب.

وبهذا الفوز، وضع فاركو أول 3 نقاط في رصيده ليصعد للمركز الرابع عشر بفارق الأهداف فقط أمام إنبي، الذي يلعب غدًا أمام سموحة، فيما تلقى مصر المقاصة خسارته الثانية في الموسم الحالي بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الأولى، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 4 في المركز الثامن.