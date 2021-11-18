جامعة الدول العربية تدعو صناع القرار لتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق الأطفال

أطلقت جامعة الدول العربية نداء لصانعي القرار في دول العالم بتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق الأطفال وبشكل خاص في مناطق النزاعات المسلحة والنظر في هول ما خلفته الحروب على وضع الأطفال والتي أوجدت أطفال دون رعاية أو حماية وجعلتهم عرضة للاستغلال وهدفا للجماعات الإرهابية.



وبمناسبة يوم الطفل العالمي، دعت الجامعة دول العالم إلى إلزام أطراف الصراع بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال؛ استنادا للاتفاقية الدولية الحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل.



وأكدت بهذه المناسبة على رسالتها التي التزمت بها في وضع قضانا مناصرة حقوق الطفل وحمايته ضمن أهم الأولويات التي تعمل عليها للارتقاء بأوضاع الطفل العربي في إطار مقاربة حقوقية تراعي مصلحته الفضل، من خلال التدابير والإجراءات لحماية الأطفال على المستوى العري بالشراكة مع الآليات المعنية بالطفولة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.



وأوضحت أن هذه الإجراءات تمثلت بوضع أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي ما بعد 2015- 2030، بهدف زيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتجاه سياسات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإعداد الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة في توفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر إشراكهم في النزاعات المسلحة والإرهابية مع توفير بيئة آمنة لهم.



وأشارت إلى الجهود التي تبذل في تنفيذ خطة «الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية» بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرضون لها.