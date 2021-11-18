طبعة ثالثة من «ثلاثية علاء الديب» لعلاء الديب عن الشروق

أصدرت دار الشروق الطبعة الثالثة من «ثلاثية علاء الديب» للأديب الكبير علاء الديب، والتي تضم روايات: «أطفال بلا دموع - قمر على المستنقع - عيون البنفسج»، وتتوفر في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى.

تدور «ثلاثية علاء الديب» حول غربة أسرة؛ وغربة مكانية وغربة نفسية، حيث تتبع الأب منير فكار، أستاذ الأدب العربي، في الجزء الأول (رواية: أطفال بلا دموع)، ثم تتبع الأم، سناء فرج، في الجزء الثاني (رواية: قمر على المستنقع)، وأخيرا حياة الابن تامر فكار الشاعر التسعيني (رواية عيون البنفسج).

يغوص علاء الديب، في الروايات الثلاث، بعيدا في أعماق الصراع الأسري والإنساني، وكيف ينظر كل من الأبطال لنفسه وللآخرين، كل هذا بلغة شديدة الصفاء والشعرية تضفي طابعا فلسفيا يمس كل من يقرأ هذا النص.

علاء الديب؛ أديب وناقد مصري ولد في القاهرة وعمل في مجلة «صباح الخير» حيث قدم إلى الواقع الثقافي العربي أفضل أسمائه في بابه الشهير «عصير الكتب»، وهي المقالات التي صدرت في كتاب عن دار الشروق. له خمس مجموعات قصصية هي: «القاهرة»، «صباح الجمعة»، «المسافر الأبدي»، «الشيخة»، «الحصان الأجوف»، وخمس روايات هي: «زهر الليمون»، «أطفال بلا دموع»، «قمر على المستنقع»، «عيون البنفسج» و«أيام وردية».

كما قدم سيرته الذاتية فى كتاب «وقفة قبل المنحدر»، وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001.