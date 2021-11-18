سقوط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بحوزتهم 150 طربة حشيش بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات، وبحوزتهم 150 طربة حشيش بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من 3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة قنا، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة القسم حال استقلالهم سيارة،، وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو، "بمخزن سرى بالسيارة"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و500 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.