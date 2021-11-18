قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنّ التشكيك في الإصلاح الذي تجريه الدولة يمثل سقطة إعلامية لا يجب الالتفات إليها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "إحنا عارفين شغلنا كويس وعملنا اللي علينا"، وذلك ردًا على انتقادات قال الوزير إنّ أحد الإعلاميين وجّهها له، دون أن يكشف هويته.



وأشار توفيق إلى أنّ الدولة أجرت العديد من الخطوات من أجل تحقيق الإصلاح الجذرية في صناعات صناعات متعددة.



وشدّد على أنّ الوزارة فعلت ما عليها وأكثر في صناعات كثيرة بما في ذلك صناعة الغزل والنسيج، التي تشهد أعمال تطوير في الفترة الحالية.



وتطرق الوزير للتأكيد كذلك على حرص الدولة على إنتاج السيارة الكهربائية باعتبار أنّ السيارات ستعمل جميعها في المستقبل بالكهرباء.



ولفت إلى أنّ وقف التعاون مع الشريك الصيني في هذا الإطار جاء بعدما فعلت الوزارة ما عليها خلال العملية التفاوضية.