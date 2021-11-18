مجموعة إيدج الدفاعية الإماراتية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية توقعان مذكرة تفاهم

أعلنت مجموعة "إيدج" الإماراتية، للمنتجات والأسلحة الدفاعية، وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المطورة والمصنّعة الرئيسية في قطاعي الدفاع والطيران في إسرائيل، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس مركز صيانة لمجموعة مختارة من أنظمة الشركة الإسرائيلية في الإمارات.

وذكرت الشركة الإماراتية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه إضافة إلى الصيانة، سيدعم المركز تسويق تلك الأنظمة على الصعيد المحلي.

وتغطي الاتفاقية أنظمة بصريات كهربية متطورة تقدمها الشركة الإسرائيلية، بما يشمل مجموعة أنظمة المكونات الضوئية، والمكونات الضوئية المصغرة، ومكونات المراقبة المستقرة ومتعددة المستشعرات للتطبيقات البرية والبحرية والجوية.

وقالت الشركة الإماراتية إن "هذه الاتفاقية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، العالمية والرائدة في الصناعة، ستخلق فرصا عديدة لتوسيع نطاق خدمات أنظمة البصريات الكهربية/الأشعة تحت الحمراء في دولة الإمارات وخارجها".

بينما أشار بوعز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلا أن "الشراكة مع مجموعة إيدج ستتيح لنا تقديم حلول متكاملة وعالمية المستوى للعملاء، بما يشمل مرافق وقدرات للصيانة".

كما ستشكل الشركتان لجنة ثنائية دائمة لاستكشاف الفرص في هذا المجال داخل دولة الإمارات، وتوسيع التعاون المستقبلي مع بلدان أخرى.

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