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بوتين: علاقات روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 5:19 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين ستوسعان الشراكة بينهما، بغض النظر عن محاولات الغرب للوقيعة بينهما.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "لقد وصلت العلاقات الثنائية بين روسيا والصين إلى أعلى مستوى في تاريخها، وهي تتسم بطابع الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأضاف الرئيس الروسي: "يمكننا القول إن هذه العلاقات تعتبر نموذجًا للتفاعل الفعال بين الدول في القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر لا يعجب البعض"، مشيرا إلى أن "بعض الشركاء الغربيين" يحاولون علانية دق إسفين بين موسكو وبكين.

وتابع بوتين: "نحن والأصدقاء الصينيون نرى هذا جيدا، وسنرد عليه بتوسيع التعاون في السياسة والاقتصاد والمجالات الأخرى، وفي تنسيق الخطوات في المحافل الدولية".


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