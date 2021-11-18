زيادة في إيرادات مانشستر يونايتد بعد قدوم رونالدو

رفع نادي مانشستر يونايتد، إجمالي رواتبه في الربع الأخير بنسبة 23% لتصل إلى 88.5 مليون جنيه إسترليني (105 مليون يورو)، بعد انضمام كريستيانو رونالدو وجادون سانشو ورافائيل فاران إلى صفوف الفريق.

وحقق اليونايتد، على الرغم من زيادة الرواتب بقدوم هؤلاء اللاعبين الـ3، ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 16.1%، لتصل إلى 126.5 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو).

ويفسر ذلك بعودة الجمهور إلى الملاعب هذا الموسم، عقب رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووصول المدرجات إلى أقصى طاقتها.

وارتفعت إيرادات يوم المباراة، والتي تشمل مقابل التذاكر وشراء منتجات النادي التجارية وتناول مأكولات في الملعب، إلى 18.8 مليون جنيه إسترليني (22.4 مليون يورو)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.7 مليون جنيه إسترليني (2 مليون يورو) في الموسم السابق، عندما كانت تُلعب المباريات بدون جمهور.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن لوصول كريستيانو تأثير على قيمة الرواتب فحسب، بل أثر أيضا على الدخول التجارية للنادي، التي زادت بنسبة 7.9% لتصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني (76.7 مليون يورو).

وقال نائب رئيس مانشستر يونايتد، إد وودوارد، إنه على الرغم من أن النتائج المالية تظهر "قدرتنا على الصمود أثناء الوباء" تظل الأولوية "النجاح على أرض الملعب".

وأضاف نائب رئيس مانشستر يونايتد: "اللاعبون والمدرب والجميع في النادي يركزون على تحقيق هذا الهدف".