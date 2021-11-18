مستقبل وطن بكفرالشيخ: لقاءات المواطنين والنواب تحظى باهتمام كبير من الحزب

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، استقبال المواطنين للقاء النواب يومي الخميس والسبت من كل أسبوع؛ انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشادالشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.



وتلقى اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن الحزب اليوم الخميس عددا من الطلبات والشكاوي المتنوعة بحضور بعض قيادات وأعضاء الحزب.



وقال اللواء سعيد عمارة ان الشكاوي خاصة بقطاعات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وطلبات نقل وندب وطلبات شخصية أخرى مؤكدا أنه تم فحص جميع الشكاوى والطلبات وبحث حلول موضوعية لها في إطار القانون.



من ناحية أخرى، أكد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ ان الحزب يشهد خلال الفترة الحالية فعاليات ومبادرات مكثفة؛ تنفيذا لتوجيهات الأمانة المركزية حيث تشهد مقرات الحزب تلقي المواطنين لقاح كورونا كما تقوم امانة العمل الجماهيرى بتنظيم العديد من القوافل الطبية بالقرى وقبلها معرض لتجهيز العرائس فيما يشهد المقر الرئيسى يوم الجمعة فعاليات البرنامج التدريبي لتوظيف الشباب، لافتا الى ان لقاءات المواطنين والنواب تحظى باهتمام كبير من الحزب.



يأتي ذلك في إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.