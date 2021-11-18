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كلوب يطمئن جماهير ليفربول بشأن ماني

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 7:46 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 7:46 م

طمأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، جماهير الريدز بشأن نجم الفريق ساديو ماني والذي تعرض لإصابة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال كلوب عن إصابة ماني:" "ساديو بخير، يشعر ببعض الألم لكن كل شيء على ما يرام. كل من عانى من كدمة بأضلع القفص الصدري يعلم أنه شيء مزعج ومؤلم".

وأضاف:" ماني تدرب معنا بجميع الحصص، استعدناه مبكرًا من الواجب الدولي لنحصل على فرصة افضل لمعالجته وهو بخير".

وكان النجم السنغالي ساديو ماني قد تعرض للإصابة مع منتخب بلاده، ضد توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.


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