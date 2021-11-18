تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى خلال شهر

تسارعت خسائر النفط مع انخفاض المؤشرين القياسيين إلى أدنى من متوسطيهما لخمسين يوما، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون إمكانية اللجوء إلى إمدادات الاحتياطي الاستراتيجي.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط في نيويورك بنسبة 3ر3 % اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى خلال اليوم في أكثر من شهر. وقد بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج مزايا استخدام النفط من احتياطي الدولتين، وذلك خلال قمتهما الافتراضية التي عقدت أمس الأول الاثنين إلا أنهما لم يتخذا قرارا في هذا الشأن، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.

وفي خطاب اليوم الأربعاء، حث الرئيس بايدن مفوضية التجارة الاتحادية على إجراء تحقيق في سلوك غير قانوني محتمل في أسواق الطاقة الأمريكية في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء