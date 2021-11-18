تحيا مصر: تدخلات عاجلة لتقديم مواد الإغاثة للأهالي المتضررين من أزمة السيول

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مواجهة الكوارث والأزمات أحد محاور عمل الصندوق، مؤكدًا أن «تحيا مصر» لديه تدخلات عاجلة لتقديم مواد الإغاثة أو الأمتعة والأدوات الخاصة بتخفيف حدة الأزمة على الأهالي المتضررة من حدة أزمة الطقس السيئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الصندوق نجح خلال 48 ساعة في تحضير قافلة قوامها 49 طناً من المواد الغذائية الجافة واللحوم والدواجن والمعلبات لتوزيعها بشكل سريع على الأهالي المتضررين من أزمة السيول في أسوان.

وذكر أن الصندوق كان حريصًا على توفير الأمتعة للمواطنين؛ لأن نسب الضرر من الأزمة تفاوتت من مكان لآخر، متابعًا: «هناك منازل تهدمت بالكامل وبعض المواطنين فقدوا الأمتعة والمفروشات التي تمكنهم من البقاء في منازلهم».

وأوضح متحدث صندوق تحيا مصر، أن القافلة الموجهة لأسوان تضم 2000 بطانية و2000 لحاف و2000 مرتبة و2000 سجادة و110 أسِرة، مشيرًا إلى تسليم عدد من الوحدات السكنية المؤقتة لمن تهدمت منازله، بالتنسيق مع المحافظة.

وتابع أن التنسيق في الكوارث والأزمات يجب أن يكون على أعلى مستوى وبأسرع ما يكون، موضحًا أن أساس أسلوب عمل الصندوق وقرار تأسيسه يتيح له أن يكون معاونًا لأجهزة الدولة وعلى اتصال مع المجتمع المدني وعقد شراكة مستمرة مع القطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الخاص أبدى رغبة بشكل إيجابي في مساعدة الصندوق لتقديم المساعدات للأهالي المتضررين في أسوان، قائلًا إن الجهد المبذول لم يكن ليتم إلا بشركاء من المجتمع المدني أو الجمعيات القاعدية الصغيرة التي تقف على احتياجات المواطنين.