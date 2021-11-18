أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز بقيمة إجمالية 5.36 مليار درهم (1.46 مليار دولار).

وتمت ترسية العقد الأول على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) بقيمة 514 مليون دولار والثاني على تحالف مشترك مكون من "تيكنيكاس ريونيداس "و"تارجت إنجنييرنج" بقيمة 950 مليون دولار.

ويتضمن العقد إنشاء وتشييد مرافق معالجة الغاز والأجزاء العلوية من الآبار، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمدادات البحرية.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز كلا العقدين خلال عام 2025، حيث سيمكنان حقل دلما البحري الذي يقع على بعد 190 كم شمال غرب إمارة أبوظبي، من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي.

ويعتبر حقل دلما جزءا من امتياز غشا الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.