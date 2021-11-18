شهدت القطاعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، إقبالًا من السائحين من مختلف جنسيات العالم تزامنًا مع الموسم السياحي الشتوي.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن السياحة بكل أنواعها تعد مصدرا هاما للعملة الصعبة، لذا تسعى القيادات السياسية على تطوير المقومات السياحية بشكل يناسب متطلبات العصر، ويلبي احتياجات جميع فئات السائحين.

وأكد المحافظ أن نسبة الإشغالات السياحية العامة بمحافظة جنوب سيناء تخطت الـ85%، بينما بلغت نسبة الإشغالات السياحية بمدينة شرم الشيخ 92%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع أعياد الكريسماس، مشيرًا إلى أنه يوجد إقبال على الحجوزات الفندقية من مختلف الدول الأوربية، لكون جنوب سيناء تعد مشتى سياحي عالمي.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ" الشروق" اليوم الخميس، أنه يوجد انتعاشة سياحية غير مسبوقة بمدينة شرم الشيخ، الأمر الذي يعد مؤشرا جيدا يوطد الثقة الدولية في الإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل المدينة بداية من وصول السائحين إلى مطار شرم الشيخ الدولي للحفاظ على السلامة الصحية.

وبخصوص الجنسيات السياحية الوافدة لجنوب سيناء أكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ تستقبل أكثر من 15 جنسية مختلفة، من دول أمريكا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبرازيل، وإسبانيا، وانجلترا، وروسيا، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكازاخستان، وإندونيسيا، واليونان، إضافة إلى الدول العربية المختلفة.

وتابع المحافظ أن السياحة الرياضية بكل أنواعها وسياحة المؤتمرات، ساهموا في زيادة حركة السياحة الوافدة لمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، بجانب التزام جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بضوابط التشغيل وقواعد الصحة، ولن يسمح لأي سائح بالدخول دون أن يكون حاصلا على جرعتي التطعيم، شريطة وجود شهادة معتمدة بذلك من دولته، أو تقديم شهادة تحليل ""pcr من أحد المعامل المعتمدة بنتيجة سلبية، وإجراء تحليل كورونا بالمطار في حالة عدم تواجد شهادة التحليل السلبية أو شهادة التطعيم مع السائح.