الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يترشح لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم ملف ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للدورة الرئاسية المقبلة 2021 - 2024.

ووفقا لبيان للجنة الأولمبية السعودية فستجرى انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في الثامن من ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض وذلك في الاجتماع العشرين للجمعية العمومية للاتحاد.

وسيشهد الاجتماع استعراض منجزات الرياضة العربية ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي وتقرير دورة الالعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات 2020 والتي اقيمت بالشارقة.