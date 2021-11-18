جامعة مطروح: إقبال كبير من الطلاب على الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن كليات الجامعة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب في مناخ تسوده الشفافية والنزاهة والديمقراطية.



جاء ذلك خلال متابعتة ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي الجاري ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وذلك بفتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بالكليات وسحب وتقديم الاستمارات.



وأشاد رئيس الجامعة بدور عمداء ووكلاء الكليات وإدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة؛ لدورهم في الاطمئنان على سير عملية سحب أوراق الترشح وسلاسة سحب وتقديم استمارات الترشح.مؤكدًا الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.