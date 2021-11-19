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عبر هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن سعادته بفوز فريقه الصعب على البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شعبان بعد المباراة :"الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط المهمين جدًا في البطولة الصعبة هذا الموسم".

وأضاف :"أهدي النقاط الثلاث لمدرب حراس المرمى مصطفى عفيفي، بعد إصابته بكوفيد 19".

وتابع المدير الفني في تصريحات تلفزيونية :"المباراة قوية أمام فريق محترم يملك تحسن ملحوظ عن الموسم الماضي".

وواصل :"المباراة كانت صعبة من البداية وقمنا بإجراء بعض التغييرات التكتيكية للحد من خطورة لاعبي البنك الأهلي".

وأشار :"في بداية المباراة كانت الأفضلية لنا وفي مجمل المباراة أهدرنا عددا من الفرص وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف".

وشكر لاعبيه قائلًا :"أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي والروح العالية التي ظهروا بها في المباراة".

وعن إضاعة لاعبه مصفى ميسي لفرصتين قال :"الهدف من نزول ميسي هو تطويل زمن الهجمة ونجح في هذا الشق وهو لاعب واعد وأمامه مستقبل كبير جدًا والرهبة حرمته من تسجيل الفرصتين".

وأنهى :"لدينا نظام معين لخوض المباريات الثلاث ونقوم بعملية التدوير بين اللاعبين كي يتجنبوا الإصابات".