عبر هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن سعادته بفوز فريقه الصعب على البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال شعبان بعد المباراة :"الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط المهمين جدًا في البطولة الصعبة هذا الموسم".
وأضاف :"أهدي النقاط الثلاث لمدرب حراس المرمى مصطفى عفيفي، بعد إصابته بكوفيد 19".
وتابع المدير الفني في تصريحات تلفزيونية :"المباراة قوية أمام فريق محترم يملك تحسن ملحوظ عن الموسم الماضي".
وواصل :"المباراة كانت صعبة من البداية وقمنا بإجراء بعض التغييرات التكتيكية للحد من خطورة لاعبي البنك الأهلي".
وأشار :"في بداية المباراة كانت الأفضلية لنا وفي مجمل المباراة أهدرنا عددا من الفرص وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف".
وشكر لاعبيه قائلًا :"أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي والروح العالية التي ظهروا بها في المباراة".
وعن إضاعة لاعبه مصفى ميسي لفرصتين قال :"الهدف من نزول ميسي هو تطويل زمن الهجمة ونجح في هذا الشق وهو لاعب واعد وأمامه مستقبل كبير جدًا والرهبة حرمته من تسجيل الفرصتين".
وأنهى :"لدينا نظام معين لخوض المباريات الثلاث ونقوم بعملية التدوير بين اللاعبين كي يتجنبوا الإصابات".