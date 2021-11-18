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العراق ومصر يبحثان التعاون المشترك في القضايا النقدية والاقتصادية

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 3:34 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 3:34 م

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف والسفير المصري وليد محمد إسماعيل، اليوم الخميس، التعاون المشترك في القضايا النقدية والاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل السفير المصري في العراق وليد محمد إسماعيل».

وأشار إلى «بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القضايا النقدية والاقتصادية بما في ذلك التأكيد على أهمية تنشيط التعامل المصرفي العراقي والمصري».

من جهته، أكد السفير أن «مصر حريصة على أن يكون للعراق قطاعًا مصرفيًا رائدًا»، مثنياً على «الخطة التي تبنتها إدارة البنك المركزي العراقي لإصلاح القطاع المصرفي».


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