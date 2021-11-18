 ألمانيا تخطط لفرض المزيد من القيود على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات - بوابة الشروق
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ألمانيا تخطط لفرض المزيد من القيود على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 9:30 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 9:30 م

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عن تخطيطها لفرض المزيد من قيود فيروس كورونا على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، أن ميركل أعلنت عن ذلك في أعقاب اجتماع حكومي تناول الأزمة.

وأشارت القناة إلى أن المناطق الألمانية التي يوجد بها 3 مصابين بكورونا لكل 100 ألف من السكان، لن يتمكن من الوصول إلى الأماكن العامة مثل المطاعم إلا الأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين تعافوا من الفيروس.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في ألمانيا تخطى 5 ملايين شخص.


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