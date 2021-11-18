كارتيرون يوضح موقف بن شرقي من التجديد للزمالك

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الابيض من تجديد تعاقده مع النادي.

وينتهي عقد المغربي الدولي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل.

وتجمدت مفاوضات إدارة النادي واللاعب عند نقطة خلاف وهي الشرط الجزائي ف عقد اللاعب.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة المحور أن اللاعب يبلغ من العمر 27 عامًا ومن الطبيعي أنه سيفكر في العقد الجديد بشكل هاديء.

وأضاف :" أعتقد من حق اللاعب أنه يأخذ وقته في التفكير في مستقبله وإتخاذ القرار المناسب له".