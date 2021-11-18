 تقرير: القبض على عامل بمنزل وزير الدفاع الإسرائيلي بشبهة التجسس لصالح إيران - بوابة الشروق
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تقرير: القبض على عامل بمنزل وزير الدفاع الإسرائيلي بشبهة التجسس لصالح إيران

د ب أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 2:30 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 2:31 م

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت"، أنه تم إلقاء القبض على شخص يعمل بمنزل وزير الدفاع بيني جانتس بعد الاشتباه في تواصله مع الاستخبارات الإيرانية، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.

ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

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